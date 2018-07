Atlético-PR quer vencer o Goiás no último jogo em casa pelo Brasileirão

A partida entre Atlético Paranaense e Goiás, neste domingo, 30, às 19h30, pela 37.ª rodada do Brasileirão, não vai alterar a composição da tabela de classificação. As duas equipes não correm risco de rebaixamento e também não têm chance de conquistar vaga no G4, mas o técnico atleticano Claudinei Oliveira quer o time jogando bem na última partida a ser disputada na Arena da Baixada, em Curitiba, neste ano e acabar a temporada em alta.

"Nos dois últimos jogos, não conseguimos vencer, mas os adversários não nos dominaram. Nós dominamos os jogos, mas não conseguimos as vitórias contra Sport e Santos. Então, temos que ''presentear'' o torcedor neste último jogo na Arena com uma vitória", destacou o técnico.

Segundo ele, o jogo precisa ser bem disputado, como em outras rodadas. "É um jogo importante. Temos que colocar importância na partida e saber que o torcedor que vai comparecer espera ver um time aguerrido e comprometido, independentemente da equipe estar hoje em uma situação confortável na tabela", concluiu.

Para esta partida, Claudinei Oliveira deve ter o retorno de Cléo e Sueliton ao time titular. Deivid, lesionado, está fora da temporada e deverá ser substituído por Hernani.

Já pelo Goiás, ,esmo sem pretensões no Brasileirão, o Goiás enfrenta o Atlético Paranaense neste domingo, às 19h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 37.ª rodada, com o único objetivo de voltar a vencer na competição. Já são três derrotas consecutivas do time esmeraldino, que venceu apenas um dos últimos cinco jogos e caiu da 10.ª para a 13.ª colocação.

Com 44 pontos, o Goiás já está livre do rebaixamento, mas, ainda com duas rodadas para disputar, o time goiano quer fechar o ano com duas vitórias. Depois de enfrentar o Atlético, encerra a temporada contra a Chapecoense, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

"Desses últimos três jogos que fizemos, tivemos um primeiro tempo contra o Corinthians muito ruim, mas os outros tempos foram dignos de um time grande. Isso tudo me faz acreditar que podemos conseguir quatro ou seis pontos. Vamos lutar por eles, vamos brigar por eles e não abrimos mão disso acontecer", afirmou o técnico Ricardo Drubscky, negando relaxamento na equipe.

Coerente com o discurso de satisfação com os recentes jogos, Ricardo Drubscky não fará nenhuma alteração na equipe, que será a mesma que perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1 na última rodada.