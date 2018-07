Atlético-PR quer vencer o Vitória para seguir no topo O Atlético Paranaense terá mais uma chance neste domingo, às 18h30, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, contra o Vitória, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro, de somar mais três pontos e tentar diminuir a sua diferença para o líder Cruzeiro - hoje de nove pontos (50 a 41). Para esta partida, o técnico Vagner Mancini deve colocar Jonas na ala direita na vaga de Léo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.