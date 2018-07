Atlético-PR quer vitória no Rio para se manter no G4 O Atlético Paranaense não quer deixar a derrota para o Cruzeiro no final de semana abalar a sua boa campanha. Nesta quinta-feira, às 19h30, diante do Flamengo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time rubro-negro paranaense, com 34 pontos, tentará mais três para ficar entre os quatro primeiros colocados.