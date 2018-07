Atlético-PR quer vitória para deixar a zona da degola O Atlético Paranaense enfrenta o líder Corinthians neste domingo, às 17 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, com o objetivo de conseguir uma vitória e ser beneficiado por resultados envolvendo seus concorrentes diretos para escapar da zona de rebaixamento. Se tiver sorte, pode terminar a rodada na 16.ª colocação. "Nossa equipe sabe que tem potencial para enfrentar o Corinthians de igual para igual", disse o técnico Antônio Lopes.