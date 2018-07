Atlético-PR recebe a Chapecoense e tenta manter embalo por vaga na Libertadores

As duas vitórias consecutivas nas últimas partidas embalaram o Atlético Paranaense para o duelo deste sábado contra a Chapecoense, às 21 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de se aproximar da zona do rebaixamento, a equipe do técnico Fabiano Soares reagiu, ganhou consecutivamente de Vitória e Sport e subiu para a nona colocação com 41 pontos, cinco atrás do sétimo Flamengo, que hoje estaria classificado à Copa Libertadores. Assim, o time vem embalado em busca de uma vaga na competição.

"O Atlético Paranaense é um time grande e quando entra no campeonato tem que lutar pelos melhores postos. Eu também almejo isso na minha vida e quero pensar grande, que é ganhar o maior número de pontos e sonhar com uma classificação para a Libertadores", garantiu o técnico. "Vamos lutar com todas nossas forças para obter a melhor classificação possível. Se vier a vaga direta, ótimo. Enquanto tiver pontos a conquistar, vamos brigar por isso".

E a única novidade na escalação da equipe deve ser a presença do lateral-direito Jonathan, que está recuperado e retorna no lugar de Ivaldo. O zagueiro Paulo André também voltou a treinar, mas deve ficar como opção no banco de reservas - Wanderson e Thiago Heleno seguem como titulares.