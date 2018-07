Atlético-PR recebe a Chapecoense para interromper série de derrotas

A diretoria já está com o sinal de alerta ligado e tratou de buscar reforços no exterior. Na última semana, foram anunciados três jogadores: o lateral-direito português Bruno Pereirinha, o meia colombiano Daniel Hernández e o também meia uruguaio Fernando Barrientos. O primeiro assinou contrato, mas ainda não foi regularizado. Os outros dois já treinam com a equipe, mas ainda aguardam detalhes para firmar o acordo.

Enquanto não conta com os reforços, o técnico Milton Mendes trabalha com o que tem. Para o duelo deste domingo, a equipe terá apenas uma baixa, o atacante Walter, que pegou dois jogos de gancho por ter sido expulso contra o Cruzeiro, pela 11.ª rodada. Ele já havia cumprido a automática e agora ficará de fora deste duelo.

A punição não incomodou Milton Mendes, que já não poderia contar com o jogador, pois se recupera de uma lesão na coxa esquerda e deve voltar a campo daqui 15 dias. O treinador não confirmou quem será seu substituto. Cléo e Bruno Mota são as opções.