Atlético-PR recebe a Ponte Preta para superar a eliminação na Copa do Brasil

Eliminado da Copa do Brasil no meio da semana com uma derrota nos pênaltis para o Grêmio, o Atlético Paranaense se dedicará agora exclusivamente ao Campeonato Brasileiro, onde ainda sonha em entrar para o G4. Neste domingo, o time rubro-negro recebe a Ponte Preta, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 27.ª rodada da competição.

O time de Campinas (SP), coincidentemente, também deu adeus à Copa do Brasil na última quarta-feira ao empatar por 2 a 2 com o Atlético Mineiro em casa - no jogo de ida, havia empatado por 1 a 1.

O Atlético caiu após o goleiro Weverton desperdiçar o pênalti na disputa. No entanto, o técnico Paulo Autuori tratou de colocar a derrota no passado e confirmou para o duelo a estreia do meia Lucho González. O argentino de 35 anos chegou ao clube na última semana. "Acho que está pronto. Não nas suas melhores condições, porque isso seria impossível. Mas, pela experiência, vai saber minimizar isso", avaliou o treinador.

Além do estreante, o treinador contará com Matheus Rossetto, Renan Paulino, Wanderson e Marcão, que não atuaram no duelo pela Copa do Brasil. A única dúvida é a presença do atacante André Lima, que machucou o joelho durante o duelo contra o Grêmio.