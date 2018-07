Atlético-PR recebe o Botafogo e tenta entrar no G4 O Atlético Paranaense já chegou perto nas últimas rodadas, mas ainda não conseguiu se firmar no G4. Desta vez, o time, que está no quinto lugar com 24 pontos, enfrenta o Botafogo, com 29, neste domingo, às 18h30, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Durival de Britto, em Curitiba, e pode carimbar a sua entrada no grupo que garante vaga para a Copa Libertadores.