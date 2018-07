Atlético-PR recebe o Flamengo para manter uma invencibilidade de 41 anos

O único revés em casa diante do clube carioca, pela competição nacional, foi em 1974, no estádio Couto Pereira, do rival Coritiba. Desde então, foram 19 jogos e nenhuma derrota. Em seu estádio, o time rubro-negro de Curitiba nunca foi superado pelo Flamengo em Brasileiros.

O Atlético recebeu o time carioca em 23 oportunidades, de acordo com o site oficial do clube paranaense. Conquistou 14 vitórias e oito empates. Marcou 41 vezes e sofreu somente 17 gols.

Para manter a sequência invicta, o técnico Cristóvão Borges adotou o mistério e não revelou quem será o substituto do volante Fernando Barrientos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O treinador testou Deivid e Hernani na posição.