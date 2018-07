Atlético-PR recebe o Fluminense com portões fechados

Ainda cumprindo a punição imposta pelo STJD que obriga o clube a jogar com portões fechados por causa da briga contra a torcida do Vasco no ano passado, em Joinville (SC), o Atlético Paranaense enfrenta o Fluminense neste domingo, às 16 horas, com uma Arena da Baixada vazia, em Curitiba, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube precisa cumprir, além desta partida, mais dois jogos para completar a punição. O jogo é um confronto direto entre as duas equipes, ambas com 19 pontos, que estão no G4 - o Fluminense aparece em terceiro e o Atlético na quarta posição.