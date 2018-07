Atlético-PR recebe o Palmeiras preocupado em não perder G4 do Brasileiro de vista

O técnico Paulo Autuori comemorou a semana inteira para trabalhar e acredita que o time apresentará uma evolução no duelo deste domingo. "Queremos manter esta pequena distância para aqueles que estão na liderança e melhorar a nossa qualidade de jogo. Contamos com o grupo e com a nossa torcida, que tem sido maravilhosa. Esperamos que no domingo possam nos apoiar bastante, criando aquela atmosfera sensacional", comentou.

Apesar de não confirmar a escalação, o treinador deverá fazer duas mudanças em relação ao último jogo. A primeira alteração é por conta da lesão muscular do meia-atacante Pablo. Em seu lugar é mais provável que entre Lucas Fernandes, mas Yago também briga pela posição.

A outra mudança é por opção técnica. O meia Luciano Cabral treinou entre os titulares durante a semana e deve ganhar a vaga de Vinícius no setor. Paulo Autuori ainda não conta com Nikão, Deivid, Pablo e Rafael Galhardo, que está no departamento médico. "Nossa preocupação é com aqueles que vão jogar. A equipe que entrar em campo estará em condições de lutar pela vitória", minimizou os problemas.