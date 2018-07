Atlético-PR recebe Santos sonhando com uma arrancada Lanterna do Brasileirão, com apenas cinco pontos em 12 rodadas, o Atlético-PR espera iniciar uma arrancada neste domingo, quando recebe o Santos a partir das 18h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. Em situação desesperadora, o clube paranaense sabe que precisa reagir, para tentar escapar da zona de rebaixamento do campeonato.