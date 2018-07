Atlético-PR receita cautela para enfrentar Palmeiras O Atlético-PR deve aplicar a cautela nesta quinta-feira, contra o Palmeiras, às 19h30, no Palestra Itália, na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. "Se você vem com um resultado ruim já vem com a pressão de reverter isso em casa", destacou o técnico do time paranaense, Leandro Niehues. "Como é um jogo de 180 minutos temos que saber atacar e defender, sempre com equilíbrio."