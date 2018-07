Atlético-PR reencontra comandante de sua arrancada Os jogadores do Atlético Paranaense não acreditam que o conhecimento que o técnico do São Paulo, Paulo César Carpegiani, tem de suas características possa ser benéfico apenas para as pretensões dos paulistas no jogo desta quinta-feira, às 21 horas, na Arena de Barueri. "Se ele trabalhou aqui de um jeito, nós temos certeza de que lá trabalhou da mesma forma", disse o volante Vítor. "Ele conhece bem o nosso grupo, mas o nosso trabalho está sendo bem feito, a gente está focado em um só objetivo, que é a Libertadores."