Atlético-PR reencontra Cruzeiro após eliminação na Copa do Brasil e mira vitória

Menos de uma semana depois de ser eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil, após empate por 1 a 1, o Atlético-PR volta ao Mineirão para reencontrar o Cruzeiro neste domingo, mas dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 14.ª rodada, está marcada para as 19 horas.

O Atlético-PR vive um momento delicado no Brasileirão, figurando na zona de rebaixamento, em 18.º lugar, com dez pontos. O time chegou ao sexto jogo sem vitória ao empatar com o Internacional, por 2 a 2, na Arena da Baixada, deixando o campo debaixo de muitas vaias.

"A gente precisa agora é de tranquilidade, paciência e apoio do torcedor. Sempre faço uma analogia sobre um filho que pega recuperação na escola. Você tem dois caminhos: dá porrada ou dá apoio. É um momento que precisamos de apoio para sairmos juntos dessa situação", disse o técnico Tiago Nunes, pedindo paciência à torcida.

Suspensos, o lateral-esquerdo Renan Lodi e o meia Raphael Veiga devem ser substituídos por Nicolas e Bruno Nazário, respectivamente. Nazário fez sua estreia no segundo tempo do jogo contra os gaúchos e espera ganhar ritmo.

O zagueiro Thiago Heleno, que deixou o campo logo aos seis minutos com dores no tornozelo, será mais bem avaliado, mas dificilmente vai para o jogo. Desta forma, Wanderson será seu substituto. Recém-contratado junto ao Londrina, o lateral-direito Reginaldo apareceu no BID da CBF e está à disposição.

A delegação viajou para a capital mineira na sexta-feira à noite. Após o jogo domingo, a delegação já retorna a Curitiba para se preparar visando o compromisso contra o Peñarol, do Uruguai, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. O jogo será disputado na quinta-feira, às 19h30, na Arena da Baixada.