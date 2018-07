Atlético-PR reforma gramado da Arena da Baixada

O Atlético Paranaense decidiu aproveitar o encerramento do Campeonato Brasileiro e o período sem jogos oficiais para realizar uma reforma no gramado da Arena da Baixada. Parte dele passará por uma período de manutenção, com a troca de 2 mil metros de grama em pontos estratégicos do campo.

De acordo com o Atlético-PR, o trabalho visa melhorar os setores mais danificados do gramado, especialmente as áreas dos goleiros e na faixa lateral que fica menos exposta ao sol por conta da cobertura do estádio. O clube também decidiu substituir a grama da área de aquecimento dos atletas.

A troca do gramado da Arena da Baixada deverá ser terminada até o dia 15 de dezembro. Assim, a equipe não enfrentará qualquer contratempo, já que o próximo jogo está marcado apenas para o dia 16 de janeiro de 2011, em casa, contra o Arapongas.