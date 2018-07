Atlético-PR renova contrato do técnico Sérgio Soares O técnico Sérgio Soares renovou nesta terça-feira o contrato com o Atlético-PR até o final de 2011. Ele chegou ao clube no começo de outubro, para substituir Paulo César Carpegiani, que se transferiu para o São Paulo, e conseguiu manter a evolução do time paranaense, que está na quinta colocação do Brasileirão, ainda disputando uma vaga na Libertadores.