Atlético-PR repete escalação contra o Flamengo e foca no G-4

O Atlético Paranaense visita o Flamengo nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 18.ª rodada, de olho no G4 do Campeonato Brasileiro. O time de Curitiba ocupa a sexta colocação com 29 pontos e está a um de entrar para o grupo dos que vão à Copa Libertadores. Enfrentará um adversário que vive um momento complicado no torneio e está em 13.º lugar com 20 pontos, a cinco da zona de rebaixamento.

O técnico Milton Mendes confirmou que repetirá a escalação da rodada anterior, quando conseguiu um empate contra o Sport, em casa, com um gol aos 52 minutos do segundo tempo. O meia Bruno Mota continua como titular, apesar de não ter rendido muito bem nos últimos jogos.

Além do time, o treinador revelou que recebeu proposta para trabalhar em outros clubes, mas tranquilizou os torcedores do Atlético e disse que pretende ficar onde está até o final da temporada. "Não procuro ser reconhecido fora, mas dentro, pelos meus jogadores e pela minha direção. Aqui estão valorizando o meu trabalho. Tive algumas possibilidades, mas nunca coloquei em cima da mesa porque eu sou um treinador de projetos. Quero me manter em um projeto do início ao fim", afirmou.

A única novidade nos treinos durante o início da semana foi a presença do lateral-esquerdo Alan Ruschel. Anunciado no último sábado, o novo reforço ainda aguarda regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para entrar em campo pelo clube.