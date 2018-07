Atlético-PR repete escalação para encarar o Sport em Curitiba

O Atlético-PR deve entrar em campo neste domingo, 16, para enfrentar o Sport, às 17 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, com a mesma equipe que derrotou o Botafogo, fora de casa, na rodada anterior do Brasileirão. O técnico Claudinei Oliveira prefere não mexer na escalação, apesar de pensar em dar oportunidades a novos jogadores.

Sem estar ameaçado pelo rebaixamento e com chances apenas matemáticas na busca pela vaga na Libertadores, Claudinei Oliveira deve garantir mais alguns pontos antes de realizar algumas experiências com novos jogadores no Atlético-PR. "Em time que está ganhando, não se mexe. A não ser que tenha algum problema, vai ser a mesma equipe. Ganhamos mais uma fora, vencemos dois nos últimos três jogos longe de Curitiba, temos que manter o que vêm dando resultado", afirmou o técnico.

Apesar disso, Claudinei Oliveira afirmou que os atletas mais novos terão chance de jogar na reta final do campeonato. "Nosso objetivo é fazer 61 pontos (está com 46), que seria vencer os cinco jogos que restam, mas vamos deixar passar esses dois jogos em casa e, a partir do jogo contra o Bahia, vamos colocar alguns atletas que jogaram pouco e até que não jogaram ainda comigo. Todos merecem uma chance pelo que fazem aqui no dia a dia. Mas tudo dentro de uma coerência", disse o treinador.