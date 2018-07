Atlético-PR se despede do Paranaense com empate

Neste domingo, o Atlético-PR conseguiu manter o domínio do jogo, mas mostrou deficiências no setor ofensivo, com atuações pífias de Alex Mineiro, Javier Toledo e Marcelo. Ao Iraty, o empate valeu a terceira colocação no Paranaense e uma participação na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro.

Mesmo com o campo bastante escorregadio em razão das fortes chuvas que caíram em Curitiba e a clara falta de sintonia entre os jogadores, o Atlético conseguiu ter mais força ofensiva no primeiro tempo. No entanto, os atacantes não conseguiam arremates para o gol e facilitavam os contra-ataques do Iraty, que teve uma boa oportunidade para sair à frente no placar, mas o goleiro João Carlos fez grande defesa.

Na tentativa de melhorar o desempenho ofensivo, o Atlético voltou com o atacante Javier Toledo para o segundo tempo, saindo o lateral-direito Raul. No entanto, o time continuou com o mesmo defeito, pois dominava a partida e ficava apenas tocando a bola sem nenhuma objetividade. Quando conseguia passar pela retranca do Iraty, os atacantes erravam as conclusões, às vezes praticamente dentro do gol, como Marcelo, aos 38 minutos. Um fim de campeonato que deixou os torcedores frustrados e apreensivos com o desempenho no Brasileirão.

Na outra partida deste domingo, pela última rodada do octogonal decisivo do Campeonato Paranaense, o Paraná também tropeçou diante de seus torcedores, empatando por 1 a 1 com o Operário, de Ponta Grossa, no Estádio Durival Britto e Silva. Os gols foram marcados por Rodrigo de Lazzari (Operário) e Wellington Silva (Paraná).