Atlético-PR se inspira na Sul-Americana para encerrar jejum e bater o Fluminense O Atlético Paranaense vive um jejum de nove jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. Uma péssima fase com seis derrotas e três empates, que tirou a equipe da briga pelo G4 e acendeu o sinal de alerta contra a degola - está em 13.º lugar com 39 pontos, a seis de distância do rebaixamento. Para evitar um sofrimento na reta final, o time paranaense precisa vencer o Fluminense neste sábado, às 17 horas, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 32.ª rodada.