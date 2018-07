Atlético-PR se reforça com o zagueiro Leandro

A diretoria do Atlético Paranaense confirmou nesta terça-feira que acertou a contratação do zagueiro Leandro. O jogador já está no CT do Caju e realizará testes e exames de rotina com o departamento médico antes de assinar contrato e ter sua chegada oficializada pelo clube.

Leandro tem 24 anos e disputou o último Campeonato Paranaense pelo Corinthians. O zagueiro jogou a última Série B do Campeonato Brasileiro pelo Paraná, que tinha interesse na sua contratação. Mas o jogador preteriu o time da Vila Capanema para se transferir ao clube da Arena da Baixada.

Antes de Leandro, o Atlético-PR, que fracassou na Copa do Brasil e no Campeonato Paranaense, já havia se reforçado com os laterais Lisa e Wagner Diniz. No clube curitibano, Leandro vai disputar posição com os zagueiros Bruno Costa, Manoel, Rhodolfo e Vanegas.