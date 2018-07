Atlético-PR sobra em desfalques e falta em ambição contra o Bahia

Para esta partida, a equipe está desfalcada do ala direito Sueliton, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Deivid, lesionado. Eles serão substituídos por Mario Sergio e Hernani, respectivamente. Uma vitória atleticana também auxiliaria o seu rival Coritiba, que caiu para a zona de rebaixamento e tem um jogo difícil neste domingo contra o Palmeiras.

Para o zagueiro Cleberson, mesmo sendo uma partida comum, sem clima de decisão, o time precisa vencer, após três derrotas e um empate, e aposta nos contra-ataques. "O Bahia não vai entrar como um louco, mas não deixa de ser um jogo muito difícil. Temos que manter a nossa proposta de jogo, que vinha dando certo e voltar a ganhar", disse.

Já o Bahia não pode pensar em outro resultado que não a vitória sobre o Atlético Paranaense. Jogando em casa contra um adversário que não tem mais ambições, a equipe sabe que outro resultado pode ser decisivo para a queda para a Série B.

"Enquanto houver possibilidade, vamos lutar", afirmou o lateral-esquerdo Guilherme Santos, que, jogando improvisado como meia, fez o gol do triunfo por 1 a 0 sobre o Criciúma, em Santa Catarina, na última quarta-feira. A vitória fez o Bahia avançar uma posição na tabela de classificação - agora ocupa a 18.ª, com 34 pontos - e manter a esperança de escapar do rebaixamento.

O time terá um desfalque importante para a partida. O atacante Kieza, que levou uma pancada nas costas no primeiro tempo da partida contra o Criciúma, não se recuperou das dores e foi vetado. O técnico Charles Fabian deve escalar Henrique na posição. Sem tempo para treinar, ele deve manter o restante da equipe titular.