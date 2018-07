Atlético-PR tem cinco mudanças para enfrentar o Náutico

CURITIBA - O Atlético-PR terá cinco mudanças em relação ao jogo contra o Palmeiras, no meio da semana, pela Copa do Brasil, para enfrentar o lanterna Náutico neste sábado, às 18h30, na Arena Pernambuco, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o time, que ocupa a quarta colocação com 27 pontos, não deve mudar as suas características e buscar a vitória.

Entre as principais mudanças estão a saída do zagueiro Manoel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, para a entrada de Drausio. Na ala esquerda, Pedro Botelho também cumpre suspensão e William Rocha deve ocupar a vaga. No meio de campo, Paulo Baier não viajou e em seu lugar o técnico Vagner Mancini deve escalar Marco Antônio e Bruno Silva pode entrar no lugar de Zezinho. No ataque, Marcelo volta a campo no lugar de Delatorre.

Para esta partida, o artilheiro Ederson, com 10 gols, acredita que um dos fatores do sucesso da equipe é a condição física. "Esse é o resultado de muito trabalho, além de termos um elenco muito bom que quando precisamos mudar a equipe todos entram e ajudam o Atlético da melhor forma", disse.