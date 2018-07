Atlético-PR tem problema na ala esquerda contra Vasco O Atlético Paranaense continua perseguindo a liderança do Campeonato Brasileiro e depois de ficar 11 partidas sem perder na competição, o técnico Vagner Mancini espera manter a boa fase e tentar encostar no topo da tabela de classificação - o líder Cruzeiro tem quatro pontos a mais (37 a 33) -, neste domingo, às 18h30, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, contra o Vasco, pela 19.ª rodada.