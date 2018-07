Atlético-PR tem só vitória ante Fluminense como objetivo O Atlético Paranaense tem apenas a vitória como objetivo no jogo deste domingo contra o Fluminense, na Arena da Baixada, em Curitiba, para se aproximar mais dos primeiros colocados e garantir, por enquanto, a quarta vaga da Copa Libertadores da América de 2011. Com 46 pontos, na sexta colocação, o time paranaense tem no Fluminense, segundo com 53, um dos concorrentes à vaga. "Independente de abrir a quarta vaga, a gente está na Libertadores hoje, mas o objetivo é conquistar a terceira posição na tabela", disse o volante Vítor.