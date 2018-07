Atlético-PR tem três alterações contra o Corinthians

O Atlético Paranaense deve ter três alterações em sua equipe para enfrentar o Corinthians, neste domingo, 28, às 16 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 25.ª rodada do Brasileirão. Preocupado com a falta de gols da equipe, o técnico Claudinei Oliveira deve promover a entrada de Douglas Coutinho na vaga de Mosquito.

A segunda mudança deve acontecer na lateral esquerda. William Rocha deve ser substituído por Natanael, que era titular da equipe no início do campeonato. No meio de campo, Bady deve disputar a vaga com Nathan, que chegou a treinar entre os titulares.

O treinador deve deslocar o meia atacante Marcos Guilherme para a frente, montando um trio com Marcelo e Douglas Coutinho. Guilherme vinha atuando como armador, mas não estava rendendo o suficiente para ficar na posição. Na lateral direita, Sueliton volta a time titular após Mário Sérgio se lesionar e ser vetado para esta partida.