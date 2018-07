Atlético-PR tenta aproveitar cansaço do Santos para colar no G-6

O Atlético Paranaense está de olho em uma vaga no G6 e tentará aproveitar do cansaço do Santos para somar mais três pontos neste sábado, às 21 horas, na Vila Belmiro, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time rubro-negro ocupa atualmente o oitavo lugar na tabela, com 34 pontos, a três de distância do Cruzeiro, o sexto colocado. O Santos vive situação melhor, está em terceiro, com 41, mas vem de uma eliminação na Libertadores - na quarta-feira perdeu por 1 a 0 para o Barcelona de Guayaquil em plena Vila Belmiro e deu adeus ao torneio nas quartas de final.

O técnico Fabiano Soares, no entanto, tentou minimizar uma possível vantagem da sua equipe por encarar um adversário pressionado. "Eles (Santos) vão dar um extra nesse jogo para reverter a situação. Estamos no meio do futebol e já passamos por isso. O jogo será muito difícil", avaliou.

O Santos, curiosamente, é a equipe que tirou o Atlético-PR da Libertadores deste ano com vitórias por 3 a 2, em Curitiba, e 1 a 0, em Santos, nas oitavas de final. Fabiano Soares já era o técnico da equipe neste último duelo na Vila. "Fizemos um bom jogo. Criamos inúmeras ocasiões e o goleiro deles foi o melhore campo. Mas futebol é estado anímico e são outros jogadores. Espero que façamos um bom jogo para termos mais possibilidades de ganhar", destacou.

Para a partida deste sábado, o treinador contará com o retorno do zagueiro Paulo André, recuperado de lesão muscular, e do meia Guilherme, que volta de suspensão. Em compensação, não contará com o zagueiro Thiago Heleno, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.