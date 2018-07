Atlético-PR tenta frear 'calor' do Palmeiras na busca pelo G6 do Brasileirão

A boa goleada sobre o Avaí por 5 a 0 na Arena da Baixada, em Curitiba, motivou o elenco do Atlético Paranaense para o duelo deste domingo contra o Palmeiras, às 16 horas, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro - a última do primeiro turno.

Com 23 pontos e brigando pelas posições intermediárias da tabela de classificação, o Atlético Paranaense precisa de um triunfo para se aproximar do G6, grupo dos seis primeiros colocados que garante vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

E para o duelo deste domingo, o time tem um "reforço" extra: o lateral-esquerdo Fabrício, recém-contratado e que já estreou na goleada da última quinta-feira. Campeão brasileiro com o Palmeiras no ano passado, o jogador detalha alguns segredos do adversário. E garante: é preciso segurar o "calor" que o clube paulista impõe no estádio Allianz Parque e o seu poderio nas bolas aéreas.

"Eu estava lá no ano passado e sei do ‘calor’ que eles dão nos adversários. Jogam a mil, o tempo todo pressionando. Eles têm muitas jogadas de bola parada, de escanteio, dois jogadores agudos nas beiradas e meias de qualidade", contou o lateral-esquerdo. "O campeonato é muito difícil e com duas vitórias seguidas o time já vai para o pelotão da frente. Pontuando fora de casa, podemos buscar o G6".