Atlético-PR tenta manter embalo em casa contra o Bahia

O técnico Tiago Nunes quer manter a boa fase com o Atlético-PR. Desde que ele assumiu, após a demissão de Fernando Diniz, o time teve apenas uma derrota em 11 jogos, além de seis vitórias e quatro empates. Neste ritmo, o time deixou a zona de rebaixamento. Neste domingo, às 16 horas, o desafio é contra o Bahia, novamente dentro da Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 22ª rodada.

A primeira e única derrota aconteceu no dia 22 de julho, quando caiu por 2 a 1 para o Cruzeiro, no Mineirão. De lá para cá, são oito jogos invicto, com seis vitórias e dois empates, contando os resultados contra o Peñarol na Copa Sul-Americana.

A recuperação traduz o momento do clube na classificação, já que aparece com 24 pontos e um jogo a menos do que os concorrentes contra a Chapecoense, pela 20ª rodada. E tem ido muito bem dentro da Arena da Baixada, com triunfos expressivos em cima de Flamengo (3 a 0) e Grêmio (2 a 1).

A última vitória aconteceu sobre o Vasco na quarta-feira passada, por 1 a 0, em jogo atrasado da 15ª rodada, e não trouxe apenas boas notícias para o treinador. Marcinho machucou o tornozelo ainda no primeiro tempo e virou a principal dúvida para o jogo deste final de semana. Ele não treinou com o grupo e pode ser vetado pelos médicos, abrindo espaço para a permanência de Bruno Nazário no time principal. Nikão, que estava suspenso, volta para o meio de campo.

"Estamos muito próximos da zona de rebaixamento. Temos que ter a consciência de que a exigência vai ser cada vez maior, devido a nossa boa campanha em casa. Temos que fazer jogos melhores e subir uma casinha por vez. Quem sabe contra o Bahia a gente consegue subir mais. E continuar assim a cada jogo. E daí sim, conquistando uma posição melhor, pensar em outros objetivos no campeonato", avaliou.