Atlético-PR tenta manter embalo no Brasileirão após três vitórias por 1 a 0

Embalado por uma boa sequência nas três últimas partidas, o Atlético Paranaense recebe o Vitória neste domingo, às 16 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foram três triunfos consecutivos nos últimos duelos - contra os Atléticos Mineiro e Goianiense, além do São Paulo, na última quarta-feira. E todos por 1 a 0. Resultados que tiraram o time do técnico Eduardo Baptista da zona do rebaixamento.

"Ganhamos de 1 a 0, mas há três jogos não sofremos gols. Era um problema que tínhamos", avaliou o treinador do Atlético Paranaense, que soma 11 pontos. "Buscamos esta quarta vitória. Não tivemos um início bom em relação à pontuação. Acredito que a gente consiga recuperar bem os atletas, para colocar todos".

Assim, mesmo com a equipe classificada às quartas de final da Copa do Brasil e às oitavas de final da Copa Libertadores, Eduardo Baptista antecipa que escalará força máxima neste domingo. Ainda assim, ele não poderá contar com o lateral-direito Jonathan e o atacante Pablo, suspensos. Gustavo Cascardo e Douglas Coutinho devem ganhar uma chance.