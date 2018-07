Atlético-PR tenta manter tabu de 34 anos sem perder em Curitiba para o São Paulo

O Atlético-PR recebe o São Paulo neste domingo, às 16h, com o objetivo de manter o tabu de 34 anos sem derrota para o adversário em Curitiba no Campeonato Brasileiro. O duelo acontece na Arena da Baixada, local onde o time paranaense nunca perdeu para os paulistas na competição.

De acordo com o site do Atlético-PR, foram 14 confrontos no estádio, entre 1999 e 2015, período no qual o time anfitrião acumulou dez vitórias e quatro empates em seus domínios, com 26 gols marcados e somente 13 sofridos.

Os demais jogos com mando de campo do Atlético foram realizados no Couto Pereira, no Parque do Sabiá (em Uberlândia), no Pinheirão e na Vila Capanema. O último revés foi em 1982, no Couto Pereira, por 3 a 1. Fora da arena, foram 12 triunfos rubro-negros, dez empates e somente duas derrotas.

O técnico Paulo Autuori, no entanto, ignora retrospectos e espera que a equipe se recupere da derrota para o Santa Cruz por 1 a 0 na última rodada. Em campo, ele tratou de esconder a escalação. A única confirmação foi a presença de André Lima no ataque. O jogador foi poupado na última partida para evitar uma lesão muscular.