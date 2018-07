Atlético-PR tenta recuperar força como mandante diante do Botafogo

Contando com o apoio da torcida e buscando retomar sua supremacia na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebe o Botafogo nesta segunda-feira, às 20 horas, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Atlético havia terminado o primeiro turno da competição sem perder nenhuma partida na Arena da Baixada. Apesar disso, contra Palmeiras e Grêmio (este pela Copa do Brasil), o time caiu duas vezes consecutivas. Despencou, assim, para o meio da tabela de classificação com 30 pontos, em nono, e ficou em situação difícil no torneio mata-mata.

Mas, para voltar a vencer, o time precisará superar alguns desfalques. Weverton está na seleção brasileira e fica fora do duelo desta segunda-feira. Já o lateral-esquerdo Sidcley, suspenso, deve ser substituído por Nicolas.

"Vejo este momento como uma grande oportunidade. Tenho trabalhado forte e vou procurar dar o máximo se entrar como titular. Tenho me sentido mais confiante. O Paulo Autuori e toda comissão têm me passado muita confiança", comentou Nicolas, formado no próprio clube e assegurando que está pronto para ser titular. "Vamos buscar ser agressivos nas nossas jogadas, construir um bom comportamento tático e manter o foco para buscarmos a vitória", concluiu.