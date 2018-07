Atlético-PR tenta vencer a primeira contra o Botafogo O Atlético Paranaense tenta neste sábado, às 18h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, contra o Botafogo, ganhar a sua primeira partida no Campeonato Brasileiro. Para acabar com o jejum na competição, o técnico Renato Gaúcho treinou finalizações durante a semana e pediu a todos os jogadores que treinassem fundamentos. A equipe está na lanterna, com apenas dois pontos, e mesmo que vença permanecerá em último.