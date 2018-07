Atlético-PR triunfa na Fonte Nova e afunda o Bahia no Z-4

Mesmo sem maiores pretensões no Brasileirão, o Atlético Paranaense derrotou o Bahia por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, na noite deste sábado, e deixou o rival muito perto do rebaixamento. Fahel (contra) e Bady marcaram os gols da vitória dos visitantes, enquanto Henrique descontou, todos no segundo tempo.

O resultado praticamente rebaixou o Bahia, que só conseguirá escapar da queda com uma improvável combinação de resultados. No 18º e antepenúltimo lugar da tabela, o time estacionou nos 34 pontos, ficando a quatro do Vitória, primeira equipe fora da zona da degola.

Esta distância poderá aumentar no decorrer da rodada, já que os times logo acima do Bahia ainda entrarão em campo neste domingo. Uma combinação de resultados poderia até decretar o rebaixamento do time de Salvador ainda neste fim de semana.

Já o Atlético chegou aos 50 pontos, figurando agora em 8º lugar. A equipe paranaense não corre risco de queda e não tem chances de alcançar o G4. O Atlético vai encerrar sua campanha neste Brasileirão contra o Goiás, na Arena da Baixada, no dia 30, e contra o Palmeiras, dia 7 de dezembro, em São Paulo.

O Bahia vai enfrentar o Grêmio, no dia 30, novamente na Fonte Nova. E depois vai se despedir da competição contra o Coritiba, em 7 de dezembro, no Couto Pereira.

O JOGO

Pressionado pela ameaça de rebaixamento, o Bahia tomou a iniciativa do jogo, como era esperado. O time da casa tinha a seu favor o apoio da torcida e falta de pretensões do rival na tabela. Desta forma, os anfitriões impuseram a correria nos primeiros minutos e levaram perigo logo aos 2 minutos, em finalização de longe de Henrique.

Sem maior disposição em campo, o Atlético sofreu uma baixa logo aos quatro minutos. O zagueiro Gustavo se machucou e deu lugar a Willian Rocha. A mudança deixou a equipe mais cautelosa em campo. Mesmo assim, os paranaenses jogavam melhor e chegavam com perigo mesmo sem fazer grande esforço.

Aos 26 minutos, Marcos Guilherme recebeu lançamento pela direita, entrou na área e bateu para fora, rente ao pé da trave esquerda de Marcelo Lomba. Quatro minutos depois, Hernani arriscou de fora e mandou por cima do travessão. Antes do intervalo, Delatorre levou perigo na área e Lomba precisou sair de carrinho para afastar a bola.

Apesar dos sustos, o Bahia detinha maior posse de bola. O time trocava passes no meio-campo com facilidade, mas sofria para avançar sobre a defesa paranaense. Faltava poder de armação, que era neutralizada pelo Atlético com tranquilidade.

Os anfitriões só conseguiram levar maior perigo ao gol de Wéverton no fim da etapa, em dois lances de Galhardo. No melhor deles, ele cabeceou no canto e exigiu boa defesa do goleiro atleticano, aos 44 minutos.

Preocupado com a falta de armação do Bahia, o técnico Charles Fabian trocou o lateral Railan pelo experiente meia Lincoln no início da segunda etapa. Mas a mudança demorou para surtir efeito. Somente aos 14 o time da casa conseguiu levar perigo pela primeira vez na etapa, em cabeçada de Fahel.

Mais eficiente, o Atlético abriu o placar em sua segunda investida no ataque. Aos 16, Natanael cobrou escanteio na área e Fahel, quase de costas, escorou contra as próprias redes. A situação, que era ruim para o Bahia, ficou ainda pior quando Bady acertou belo chute de fora da área, aos 25, e anotou o segundo do Atlético.

Quase no desespero, o Bahia partiu para o ataque e descontou dois minutos depois. Willian Barbio, que acabara de entrar em campo, cruzou da direita e Henrique se antecipou à marcação para acertar as redes.

Antes do apito final, os jogadores do Bahia reclamaram de pênalti em dois lances duvidosos, ignorados pela arbitragem. E o time perdeu o meia Guilherme Santos, expulso ao levar o segundo cartão amarelo, após falta dura.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 x 2 ATLÉTICO-PR

BAHIA - Marcelo Lomba; Railan (Lincoln), Lucas Fonseca, Titi e Pará (Jeam); Fahel, Bruno Paulista, Galhardo, Rafael Miranda (Wiliam Barbio) e Guilherme Santos; Henrique. Técnico: Charles Fabian.

ATLÉTICO-PR - Wéverton; Mario Sergio, Cleberson, Gustavo (Willian Rocha) e Natanael; Hernani, Paulinho Dias e Bady (Zé Paulo); Marcelo (Pedro Paulo), Marcos Guilherme e Delatorre. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS - Fahel (contra), aos 16, Bady, aos 25, e Henrique, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Bruno Paulista.

CARTÃO VERMELHO - Guilherme Santos.

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

RENDA - R$ 194.864,60.

PÚBLICO - 7.742 pagantes (15.353 no total).

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).