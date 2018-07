Atlético-PR troca Ricardo Drubscky por Jorginho A passagem de Ricardo Drubscky pelo Atlético-PR durou apenas dois jogos. Nesta quarta-feira, a diretoria anunciou a mudança na comissão técnica para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O novo treinador é Jorginho, que estava sem clube desde que deixou a Portuguesa, no final do Campeonato Paulista deste ano.