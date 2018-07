Atlético-PR vai ao BNDES em busca de R$ 81 mi para Arena da Baixada

CURITIBA - O Atlético-PR deve recorrer ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para captar mais R$ 81 milhões, equivalentes ao aumento dos custos das obras da Arena da Baixada, de propriedade do clube, que vai abrigar partidas da Copa do Mundo. A medida ainda não foi definida, mas com as prováveis negativas da Prefeitura de Curitiba e do Governo do Estado, que já se opuseram a liberar mais recursos ao Atlético, essa poderá ser a saída mais provável para o clube finalizar as obras.

As obras foram orçadas inicialmente em R$ 184 milhões e estão 75% concluídas. O presidente Mario Celso Petraglia também pode recorrer aos naming rights para bancar a arena. “O orçamento anterior era datado de novembro de 2010, temos R$ 231 milhões corrigidos e precisaríamos de mais R$ 35 milhões”, disse ele, em entrevista coletiva ontem, em Curitiba, juntamente com o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e integrantes do Comitê da Copa.

Para conseguir os recursos, porém, o Atlético ainda depende da análise do Tribunal de Contas do Estado, que mantém um bloqueio de repasses via Agência de Fomento, a CAP S/A, que gerencia as finanças do empreendimento. Há a possibilidade de que o órgão se posicione em até 45 dias.

Valcke disse ter se preocupado com Curitiba há algumas semanas. Ele afirmou que para agilizar o andamento das obras e finalizar o estádio dispensou a instalação do teto retrátil. Perguntado se isso foi um gesto de boa vontade da Fifa ou se haveria mais liberações de encargos, o francês disse que esse item era dispensável.

Petraglia afirmou que a obra será feita após a Copa. “A Fifa não exige que ela exista. Queríamos aproveitar a reforma para complementar com esse quesito e isso ficaria a cargo do clube.” O estádio deverá estar pronto em dezembro e poderá receber um jogo-teste em 20 de janeiro. Ele seria inaugurado em 26 de março, aniversário do clube.