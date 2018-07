Atlético-PR vence em estreia de grama sintética na sua arena

Em um jogo histórico para o clube, o Atlético-PR venceu o Criciúma por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, na Arena da Baixada, pela Copa Sul-Minas-Rio, no jogo que marcou a estreia do gramado sintético do estádio que foi um dos palcos da Copa do Mundo de 2014. Primeiro clube grande do País a adotar este tipo de superfície em seu campo, a equipe também registrou o recorde de público do estádio em jogos do Atlético-PR: 35.746 pessoas marcaram presença no confronto.

Com o resultado, o Atlético-PR chegou aos seis pontos na Copa Sul-Minas-Rio e assumiu a liderança isolada do Grupo 3 da competição. A equipe segue com 100% de aproveitamento no torneio depois de ter estreado com vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, no último dia 27 de janeiro, em Volta Redonda.

Já o Criciúma, que vinha de um empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, em casa, caiu para a lanterna da chave, com apenas um ponto. Com a mesma pontuação, a equipe cruzeirense passou a ocupar a terceira posição por estar em vantagem nos critérios de desempate. Com três pontos após ter batido o Cruzeiro por 4 a 3, na semana passada, no Mineirão, o Flu é o vice-líder da chave.

No duelo disputado na noite desta quarta, o Atlético-PR, empurrado por mais de 35 mil torcedores, sempre foi mais ofensivo, enquanto o Criciúma procurava explorar os contra-ataques para surpreender. E, de tanto insistir, a equipe da casa acabou sendo premiada aos 42 minutos do segundo tempo. Após receber passe de cabeça de Vinícius, André Lima escorou para Otávio. O volante pegou bem na bola no arremate e a bola ainda desviou na zaga antes de balançar as redes. Foi o primeiro gol dele pelo time profissional do Atlético.

No finalzinho, Walter quase marcou o segundo da equipe da casa ao acertar a trave esquerda do goleiro Luiz, mas o time já havia assegurado o triunfo. Após nova vitória na competição, o Atlético-PR voltará a jogar pela Copa Sul-Minas-Rio no próximo dia 9 de março, contra o Cruzeiro, às 19h30, no Mineirão. Já o Criciúma atuará no dia seguinte diante do Fluminense, às 21h30, em local ainda a ser definido.