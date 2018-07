Atlético-PR vence, entra no G4 e afasta Avaí da briga

Esta foi a terceira vitória seguida do Atlético, que chega aos 55 pontos e entra provisoriamente no G4. A vitória joga toda a pressão em cima do São Caetano, que iniciou a rodada na quarta colocação, mas caiu para quinto, com 53 pontos. Por outro lado, o Avaí vê os principais concorrentes abrirem distância, já que estacionou nos 46 pontos, em posição intermediária.

Três dos quatro gols da partida saíram no primeiro tempo. Mais incisivo, o Atlético abriu o placar em uma bela triangulação, aos 17 minutos. Após receber do veterano Paulo Baier, o atacante Marcão cruzou rasteiro para o Marcelo apenas escorar para as redes.

Mesmo pouco produtivo em campo, o Avaí conseguiu o empate, aos 25 minutos. Após receber do atacante Ricardo Jesus, o lateral Arlan mandou colocado, no ângulo direito do goleiro Wéverton. O time da casa, porém, logo chegou ao desempate. O volante João Paulo soltou uma bomba da intermediária e acertou o ângulo esquerdo do goleiro Moretto, aos 29 minutos.

Na segunda etapa, o ritmo do jogo caiu consideravelmente. A partida só ganhou alguma emoção no final, quando os paranaenses ampliaram. Aos 37 minutos, Marcelo retribuiu o presente no primeiro gol e deu passe para Marcão. O atacante passou por dois marcadores na raça e bateu firme entre as pernas do goleiro.

No próximo sábado, às 16 horas, o Atlético-PR tem um páreo duro contra o Vitória, no Barradão, em Salvador (BA). O Avaí joga na sexta-feira, às 21h50, encara outro time do G4, o Goiás, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-PR 3 x 1 AVAÍ

ATLÉTICO-PR - Wéverton; Maranhão (Felipe), Manoel, Cleberson e Wellington Saci; Deivid, João Paulo, Henrique e Paulo Baier (Liguera); Marcão e Marcelo (Taiberson). Técnico: Ricardo Drubscky.

AVAÍ - Marcelo Moretto; Arlan, Cássio, Fred e Julinho; Rodrigo Thiesen (Jéfferson Maranhão), Bruno Silva, Pirão e Camilo; Diogo Acosta (Ronaldo Capixaba) e Ricardo Jesus (Nunes). Técnico: Argel Fucks.

GOLS - Marcelo, aos 17, Arlan, aos 25, e João Paulo, aos 29 minutos do primeiro tempo. Marcão, aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Fabrício Neves Corrêa (RS).

CARTÕES AMARELOS - Marcão (ATLÉTICO-PR); Bruno Silva, Julinho e Pirão (AVAÍ).

CARTÃO VERMELHO - Jefferson Maranhão (AVAÍ).

RENDA - R$ 37.600,00.

PÚBLICO - 3.598 pagantes (4.218 no total).

LOCAL - Ecoestádio, em Curitiba (PR).