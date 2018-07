Atlético-PR vence mais uma e esquenta briga pelo G4

Enquanto o Atlético-PR chega aos 52 pontos e briga diretamente pelo acesso, o ABC somou o terceiro jogo sem vitória e termina a 29ª rodada com 33 pontos, ainda perto da zona de rebaixamento.

Mesmo fora de casa, o Atlético-PR começou o jogo no campo de ataque e conseguiu balançar as redes aos 26 minutos. Após boa jogada, o lateral Henrique foi até a linha de fundo e cruzou na cabeça do atacante Marcelo, que, livre, subiu para cabecear e marcar. O gol desestabilizou o ABC, que não criou nenhuma boa jogada no primeiro tempo.

No segundo tempo, o Atlético-PR se fechou na defesa e deu espaço para o ABC pressionar em busca do gol de empate. Mas o time da casa apostou muito na bola aérea, sem sucesso. No último minuto, Flávio Boaventura perdeu a cabeça e acabou sendo expulso de campo, deixando os mandantes com um jogador a menos.

Na próxima terça-feira, os dois times voltam a campo pela 30ª rodada da Série B: o Atlético-PR recebe o Avaí e o ABC visita o Criciúma.

FICHA TÉCNICA:

ABC 0 x 1 ATLÉTICO-PR

ABC - Andrey; Raulen (Raul), Flávio Boaventura, Vinícius e Airton; Guto, Bileu, Walter Minhoca e Cascata (Baiano); Adriano Pardal e Diego Clementino (Rodrigo Silva). Técnico - Ademir Fonseca.

ATLÉTICO-PR - Weverton; Henrique, Manoel, Cleberson e Pedro Botelho; Deivid, Derley, Elias e Felipe (Wellington Saci); Marcão (Edigar Júnior) e Marcelo (Ricardinho). Técnico - Ricardo Drubscky.

GOL - Marcelo, aos 26 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (MG).

CARTÕES AMARELOS - Flávio Boaventura, Pedro Botelho e Elias.

CARTÃO VERMELHO - Flávio Boaventura.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).