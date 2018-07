Atlético-PR vence, mas vê São Caetano avançar na Copa São Paulo

O domingo da 46ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior foi aberta com a disputa da rodada final do Grupo Y. Em Guarulhos, o São Caetano fez a sua parte no Estádio Antônio Soares de Oliveira e goleou o Palmeira de Goianinha-RN por 7 a 1. Assim, mesmo com a vitória do Atlético-PR por 3 a 2 sobre o Flamengo-SP, o time do ABC conseguiu a classificação na liderança da chave graças ao saldo de gols.

Um dos favoritos até ao título da Copa São Paulo, por ser o atual vice-campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Atlético-PR até fez a sua parte neste domingo, mas ainda não pode dizer que está classificado.

Com a vitória por 3 a 2 sobre o Flamengo-SP, o time de Curitiba chegou aos sete pontos, mas ficou em segundo lugar com um saldo de gols de cinco e agora espera a conclusão da rodada para saber se consegue classificar pelo índice técnico. As chances são grandes. Bruno Mota foi o destaque do jogo pelo Atlético, com dois gols, assim como Estevão, do time de Guarulhos.

O líder e classificado foi o São Caetano. Com uma goleada por 7 a 1, com quatro gols de Santiago, o time do ABC chegou aos sete pontos e sete gols de saldo e agora espera a definição do quinto melhor segundo colocado para conhecer o seu adversário na segunda fase da competição.

Confira os outros jogos deste domingo da Copa São Paulo:

14h - Desportiva-ES x Murici-AL

Gama-DF x Monte Azul-SP

16h - Internacional-SP x Palmeiras

Ferroviária-SP x Ceará

17h - Luverdense-MT x Comercial-PI

Comercial-MS x Osasco Audax-SP

19h - Grêmio Prudente-SP x Bahia

São Bento-SP x Galícia-BA

Fluminense x Noroeste-SP

21h - Ituano-SP x Internacional