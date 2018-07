Atlético-PR vence o Cruzeiro graças a gol contra de Manoel e assume vaga no G6

O Atlético Paranaense voltou ao G6 do Campeonato Brasileiro neste sábado ao vencer o Cruzeiro por 1 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 33.ª rodada da competição. O gol da partida veio graças a uma infelicidade do zagueiro Manoel, que fez contra.

Com a vitória e o tropeço do Corinthians, que empatou em casa com a Chapecoense em 1 a 1, o time paranaense assumiu a sexta colocação com 51 pontos. O Cruzeiro permaneceu na 13.ª posição da tabela de classificação, com 41 pontos.

O Atlético iniciou a partida marcando forte no campo cruzeirense. Aos 13 minutos, após uma cobrança de escanteio, Manoel mandou a bola para as próprias redes. Com o gol no início, o time da casa ficou mais tranquilo em campo e manteve a marcação no meio, com Otávio se destacando pelo setor, onde anulava as jogadas de criação mineira.

Na segunda etapa, o técnico Mano Menezes optou em colocar mais velocidade na equipe, com as entradas de Rafael Sóbis e Alex. Mas a estratégia demorou a dar certo. Aos 23 minutos, o zagueiro Bruno Rodrigo subiu mais que a zaga e levou perigo para o goleiro Weverton.

Nos minutos finais, o jogo ficou mais aberto e as duas equipes ainda tiveram chances claras de gols, com Bruno, em uma cabeçada no travessão, aos 46, e Pablo, que perdeu um gol sem goleiro aos 48.

No final da partida, Weverton elogiou o trabalho do grupo. "Equipe correu quando tinha que correr e segurar quando precisava, mas todo o grupo está de parabéns, foi uma partida difícil", disse. Já o zagueiro Bruno Rodrigo lamentou o resultado. "Achei que foi um pouco injusto, mais justo seria o empate", disse.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR 1 x 0 CRUZEIRO

ATLÉTICO-PR - Weverton; Léo, Thiago Heleno, Paulo André e Nicolas; Otávio, Hernani, Lucho González (João Pedro) e Lucas Fernandes (Nikão); Pablo e André Lima (Matheus Rossetto). Técnico: Paulo Autuori.

CRUZEIRO - Rafael; Ezequiel, Manoel, Bruno Rodrigo e Bryan; Cabral, Lucas Romero, Bruno Ramires (Rafael Sóbis) e De Arrascaeta (Alex); Allison e Willian (Ábila). Técnico: Mano Menezes.

GOL - Manoel (contra), aos 13 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Thiago Heleno (Atlético-PR); Bruno Rodrigo (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP).

RENDA - R$ 374.745,00.

PÚBLICO - 17.702 pagantes (19.992 no total).

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).