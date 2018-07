Atlético-PR vence o Figueirense e respira na tabela

O Atlético Paranaense se recuperou de uma sequência de derrotas, venceu o Figueirense por 3 a 0, neste domingo, no encerramento da 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e se afastou da zona de rebaixamento. Com a vitória, a equipe chegou aos 34 pontos e subiu para a 14ª colocação. Já o Figueirense caiu para a 15ª posição com 32 pontos.

O Atlético Paranaense entrou em campo pressionado pelos maus resultados, o time sentia a pressão e mostrava nervosismo na construção das suas jogadas. O maior lance de perigo do primeiro tempo aconteceu aos 21 minutos, quando Bady chutou forte e no rebote de Tiago Volpi, Marcos Guilherme tocou na trave, sem marcação, dentro da pequena área.

O lance irritou a torcida e para a segunda etapa o técnico Claudinei Oliveira colocou Dellatorre na vaga de Marcos Guilherme. Já Argel Fucks trocou Marcos Pedroso por Pottker, e as duas alterações mudaram o panorama da partida.

Logo aos cinco minutos, Sueliton avançou pelo lado direito, passou pela fraca marcação de Pottker e tocou para o meio da área. Dellatorre tocou de primeira e abriu o placar. O gol deu tranquilidade ao Atlético, que passou a explorar o espaço deixado por Pottker. O Figueirense tentava chegar ao ataque, mas parava no bloqueio atleticano.

O time da casa ampliou aos 24, após um contra-ataque, que Pottker não conseguiu cortar. Ele perdeu na corrida para Marcelo e o atacante cruzou para a chegada de Bady, que tocou no canto esquerdo de Tiago.

Já nos acréscimos, aos 46, Dellatorre recebeu na intermediária, ajeitou e tocou com classe no ângulo direito de Tiago Volpi, sem chances de defesa para o goleiro do Figueirense.

Após o final da partida, o atacante Dellatorre, que voltou de contusão, comemorou a vitória. "Estou feliz por voltar à equipe, mas o mais importante foi os três pontos importantes para a equipe", disse.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-PR 3 X 0 FIGUEIRENSE

ATLÉTICO-PR - Weverton; Sueliton, Gustavo (William Rocha), Cleberson e Natanael; Deivid, Paulinho Dias e Bady; Marcos Guilherme (Dellatorre), Marcelo (Mosquito) e Cléo. Técnico: Claudinei Oliveira

FIGUEIRENSE - Tiago Volpi; Jeferson, Nirley, Raul e Marcos Pedroso (Pottker); Paulo Roberto, França, Marco Antônio (Vítor Júnior) e Giovanni Augusto; Mazola (Léo Lisboa) e Everaldo. Técnico: Argel Fucks.

GOLS - Delatorre, aos cinco e aos 46, e Bady, aos 24 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo Lima Henrique (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Everaldo, Giovanni Augusto, Cleberson e Marcos Pedroso.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).