Atlético-PR vence o Vitória e entra no G4 da Série B O Atlético Paranaense entrou pela primeira vez no G4, a zona de acesso do Campeonato Brasileiro da Série B. Neste sábado, pela 31.ª rodada, não tomou conhecimento do Vitória e mesmo jogando o segundo tempo com um homem a menos, venceu os baianos por 2 a 0, no estádio Barradão, em Salvador. E como o São Caetano tropeçou contra o Barueri, na sexta-feira, ao empatar por 2 a 2, o time de Curitiba conseguiu a vaga no G4, já que chegou aos 58 pontos, em quarto lugar, ultrapassando os paulistas, que ficaram com 57. Já o Vitória, que sonhava em retomar a liderança, perdeu também a segunda colocação, ficando com 63, contra 64 do Goiás e 65 pontos do líder Criciúma.