Atlético-PR vence Santa Cruz e está nas quartas da Copa do Brasil

O Atlético-PR é mais um time garantido nas quartas de final da Copa do Brasil. A equipe paranaense recebeu o Santa Cruz na Arena da Baixada, nesta quarta-feira, e venceu por 2 a 0, confirmando a vaga com a primeira vitória sob o comando do técnico Eduardo Baptista.

Como o jogo de ida, no Arruda, terminou em empate sem gols, qualquer vitória seria suficiente para que o time da casa se classificasse. Nikão e Lucho González marcaram e asseguraram presença do Atlético-PR na próxima fase da competição, e o clube agora aguarda sorteio para conhecer seu próximo adversário.

Empurrado pela torcida, o Atlético-PR tomou a iniciativa e demorou apenas cinco minutos para abrir o placar nesta quarta. Em tabela rápida, o time da casa envolveu o adversário e Sidcley serviu Nikão, que completou para o gol.

O Atlético-PR seguiu melhor e só não ampliou ainda no primeiro tempo porque Elicarlos salvou, em cima da linha, novo chute de Nikão que já havia passado pelo goleiro Júlio César.

Na segunda etapa, o jogo foi ainda mais movimentado. Logo nos primeiros minutos, Grafite quase marcou de cabeça, mas Júlio César fez bela defesa. Na resposta do Santa Cruz, André Luis invadiu a área e bateu rasteiro, acertando a trave de Weverton.

O jogo era aberto e a classificação só ficou encaminhada aos 23 minutos, quando Douglas Coutinho tentou finalizar para o gol, a bola bateu na zaga e sobrou para Lucho González, que tocou com tranquilidade no canto e definiu a vitória.