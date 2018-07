Atlético-PR vira jogo e ultrapassa o Flamengo no Brasileirão

Com dois gols do atacante Cléo, o Atlético Paranaense venceu o Flamengo de virada por 2 a 1, neste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o time paranaense subiu para a 10ª colocação, com 37 pontos, e o Flamengo caiu para a 11ª, também com 37 pontos.

Com um esquema ofensivo, com três atacantes, o Atlético Paranaense tomou a iniciativa do jogo com boas jogadas pelas laterais. Apesar disso, o Flamengo abriu o placar logo aos sete minutos. Após jogada pela ala direita, Éverton chutou forte e a bola ainda bateu no braço de Eduardo Silva para abrir o placar. O gol gerou polêmica e reclamações do time da casa, mas a arbitragem validou o lance.

Mesmo com o gol, o Atlético insistia pelas jogadas laterais e, aos 16 minutos, Delatorre recebeu um bom passe e chutou forte, Paulo Victor defendeu parcialmente e na sobra o atacante Cléo empatou a partida.

O time da casa, empurrado pela torcida, tinha mais posse de bola e dava pouco espaço para os cariocas. Aos 45, em nova jogada pela ala direita, Marcelo partiu em velocidade na direção do gol e foi derrubado pelo zagueiro Marcelo. Cléo bateu sem chances de defesa e virou o placar.

Na etapa final, o técnico Vanderlei Luxemburgo trocou três atletas ao mesmo tempo, tentou dar mais qualidade ao ataque com o atacante Nixon, mas as mudanças não surtiram efeito.

No final, o atacante Douglas Coutinho ainda desperdiçou boa chance ao chutar com perigo e exigir uma boa defesa de Paulo Victor.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR 2 X 1 FLAMENGO

ATLÉTICO-PR - Wéverton; Sueliton, Gustavo, Cleberson e Natanael; Deivid, Paulinho Dias e Bady (Hernani); Marcelo, Delatorre (Douglas Coutinho) e Cléo (Marcos Guilherme). Técnico: Claudinei Oliveira.

FLAMENGO - Paulo Victor; Léo Moura, Chicão, Marcelo e Anderson Pico (João Paulo); Luiz Antônio, Cáceres (Muralha), Canteros e Éverton; Eduardo Silva (Nixon) e Gabriel. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOLS - Eduardo Silva, aos sete, Cléo, aos 16 e 45 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

CARTÕES AMARELOS - Léo Moura e Natanael.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).