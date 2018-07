Atlético-PR vira sobre Internacional e deixa time gaúcho perto da zona da degola

Com um gol relâmpago do atacante Pablo, logo no primeiro minuto do segundo tempo, o Atlético Paranaense conseguiu a virada sobre o Internacional por 2 a 1, neste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e deixou a equipe gaúcha à beira da zona de rebaixamento - na 15.ª colocação com 26 pontos. Já o clube rubro-negro foi a 36 e segue sonhando com o G4.

O Atlético foi surpreendido logo no primeiro lance de jogo, quando Aylon desviou de cabeça uma cobrança de lateral pela esquerda e Valdívia completou para as redes. O gol deixou o time da casa nervoso, o meio de campo pouco criava, mas as aproximações dos volantes Otávio e Hernani melhoravam um pouco mais a chegada ao gol colorado.

O Internacional se fechava e o time rubro-negro tentava jogadas pelas laterais, mas foi em um chute forte de Hernani que o Atlético encontrou o empate. O volante atleticano chutou aos 39 minutos, Danilo rebateu e na sequência Pablo concluiu para o gol.

O empate no final da etapa deixou o Atlético mais aceso no jogo, com marcação no campo do Internacional. Na etapa final, foi a vez do clube gaúcho pagar pela desatenção de sua defesa quando Léo, a um minuto, cruzou e Danilo não conseguiu cortar. Pablo surgiu por trás da zaga e virou o placar.

Um minuto depois, Hernani exigiu difícil defesa do goleiro Danilo Fernandes. O técnico Celso Roth tentou dar mais velocidade pela esquerda ao colocar Ceará na vaga de Eduardo, mas não teve sucesso. O Atlético melhorou seu toque de bola e criação com a entrada de Lucas Fernandes na vaga de Iago, que estava apagado, e com isso criou mais chances de ampliar.

O Internacional ainda teve a chance de empatar com Nico López, aos 20 minutos, quando mandou para fora uma bola que já havia sido salva pelo lateral-direito Léo.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR 2 x 1 INTERNACIONAL

ATLÉTICO-PR - Weverton; Léo, Wanderson, Thiago Heleno e Sidcley (Nicolas); Otávio, Hernani, Pablo e Rosseto (Marcão); Iago (Lucas Fernandes) e André Lima. Técnico: Paulo Autuori.

INTERNACIONAL - Danilo Fernandes; William, Eduardo, Ernando e Artur; Rodrigo Dourado, Eduardo Henrique, (Ceará), Seijas (Vitinho) e Valdívia (Anderson); Nico López e Aylon. Técnico: Celso Roth.

GOLS - Valdívia, a 1, e Pablo, aos 39 minutos do primeiro tempo; Pablo, a 1 minuto do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Artur e Aylon (Internacional).

ÁRBITRO - Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

RENDA - R$ 298.250,00.

PÚBLICO - 12.756 pagantes.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).