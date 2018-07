Atlético-PR visita a Chapecoense para colar no G4 do Campeonato Brasileiro O Atlético Paranaense visita a Chapecoense nesta quarta-feira, às 19h30, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 10.ª rodada, com o objetivo de colar no G4 do Campeonato Brasileiro. O time paranaense ocupa a nona colocação com 13 pontos, a três de distância do Corinthians, o quarto colocado.