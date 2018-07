Atlético-PR visita botafoguenses em Juiz de Fora para reagir no Brasileirão

"Nossa obrigação é fazer um bom campeonato e vamos fazer. Não tenho dúvida nenhuma disso. A equipe tem demonstrado, em termos competitivos", comentou o técnico Paulo Autuori.

A confiança do treinador de que está no caminho correto se justifica pela escalação da equipe. Ele confirmou que manterá os 11 titulares do empate em 1 a 1 com o Atlético-MG no último domingo. Com isso, o lateral-direito Léo, que volta de suspensão, ficará no banco de reservas. Eduardo segue na posição.

"Trabalhamos para formar uma equipe, construir um time que possa estar confortável e construir o seu jogo em qualquer circunstância, lugar e momento", comentou. Autuori, no entanto, não estará no banco de reservas da equipe por ter sido expulso na última rodada. Quem comandará a equipe nesta quarta-feira será o auxiliar Bruno Pivetti.