Atlético-PR volta a ter voo cancelado e jogo com a Chapecoense é adiado para 13/9

Pelo segundo dia seguido, as condições climáticas desfavoráveis para pouso no Aeroporto Serafin Enoss Bertaso, em Chapecó, impediram que o time do Atlético Paranaense viajasse para a cidade de Santa Catarina visando o jogo contra a Chapecoense, que estava marcado para ocorrer nesta quarta-feira, às 19h30, na Arena Condá, pela abertura do returno do Brasileirão.

Por causa do problema, o clube catarinense informou nesta manhã que a partida acabou sendo adiada e ocorrerá apenas no próximo mês. "Devido às condições climáticas, a equipe do Atlético-PR não conseguiu pousar em Chapecó e, por este motivo, o jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro foi transferido para o dia 13 de setembro, com horário a confirmar", informou o clube, por meio de publicação em sua página no Twitter.

O Atlético-PR, por sua vez, se utilizou da mesma rede social para destacar que a sua delegação foi novamente até o Aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, e confirmou que o seu voo foi mais uma vez cancelado por causa da impossibilidade de a aeronave descer na cidade catarinense com o time do Paraná. "As condições climáticas em Chapecó impossibilitam o pouso. O elenco está retornando ao CT do Caju", avisou o clube.

Até o final desta manhã, a CBF ainda não havia se manifestado oficialmente para confirmar o adiamento do confronto, mas a própria Chapecoense, mandante do duelo, divulgou a informação e assim o jogo só ocorrerá mesmo em 13 de setembro, uma quinta-feira, em horário a ser definido. Antes disso, o time catarinense tem em sua agenda três partidas pelo Brasileirão, sendo a última delas no dia 9, contra o Flamengo, às 21 horas, no Maracanã, pela 24ª rodada da competição.